Tomás Del Coro/Wikimedia Commons Avião da Southwest









O piloto de um avião da companhia aérea Southwest teve que realizar uma manobra abrupta para evitar a colisão com outra aeronave. O caso aconteceu, nesta sexta-feira (25), nos Estados Unidos, segundo a ABC News.

O avião desceu cerca de 144 metros poucos minutos após decolar do aeroporto de Hollywood, na Califórnia. A manobra aconteceu porque o sistema detectou uma possível colisão com uma aeronave Hawker Hunter.

A Southwest Airlines informou, por meio de nota, que dois comissários de voo estão recebendo tratamento médico em razão de ferimentos que sofreram durante a manobra.

Um passageiro do voo da companhia aérea norte-americana disse à ABC News que sentiu uma ''queda significativa''. Ele também relatou que o piloto anunciou a todos que teve que fazer a manobra para evitar uma colisão no ar.

O avião, segundo a Southwest, seguiu normalmente para Las Vegas, cidade de destino. A companhia aérea informou que está trabalhando co a Administração Federal de Aviação para que se possa esclarecer as circunstâncias do evento.

Sistema anticolisão

O Sistema Anticolisão de Tráfego dos aviões mostra aos pilotos a posição relativa de outras aeronaves que estejam voando nas proximidades, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil ( ANAC).

Quando há uma ameaça de colisão, como aconteceu nesta sexta-feira (25) com o avião da Southwest, o sistema indica ao piloto, de forma visual e sonora, qual manobra deve ser realizada.

Ainda de acordo com a ANAC, os sistemas dos aviões são conectados, por isso, quando um recebe a instrução de fazer uma manobra de subida, o outro será instruído a subir ou manter o nível.

Caso chocou o país

Em janeiro deste ano, um caso de colisão entre aeronaves chocou os Estados Unidos. Um avião comercial e um helicóptero militar colidiram no ar. 67 pessoas morreram.

Ao receber a notícia sobre a colisão, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, em uma rede social, que o acidente não deveria ter acontecido e questionou por que o helicóptero não desviou da aeronave. Trump ainda criticou a torre de controle, que, segundo ele, poderia ter avisado sobre a presença da aeronave.

Semanas após a tragédia, o Conselho Nacional de Segurança de Transportes, responsável por investigar acidentes aéreos, informou que os tripulantes do helicóptero militar poderiam ter recebido informações erradas de altitude, o que teria ocasionado a colisão. O órgão relatou que essa era apenas uma suspeita, que deveria ser confirmada pela investigação.