Reprodução Avião não fez pouso de emergência e seguiu para os EUA

Um passageiro morreu durante um voo que seguia de Istambul, na Turquia, para a Califórnia, nos Estados Unidos, e o corpo desapareceu. O caso aconteceu no dia 13 de julho e até agora segue sem solução.



Segundo informações do NY Post, o passageiro, que não foi identificado, morreu após passar mal.

A tripulação chegou a se preparar para fazer um pouso de emergência no Aertoporto de Keflavik, na Islândia, mas o piloto decidiu seguir para os Estados Unidos.

"Ao entrar no espaço aéreo sobre os Estados Unidos, a tripulação optou por pousar em Chicago O'Hare, um importante centro internacional capaz de lidar com pousos de emergência com suporte e instalações médicas adequadas", informou a Aviation A2Z.

O corpo foi removido do avião no aeroporto de Chicago. Nesse momento, a responsabilidade pelo cadáver passaria a ser do Gabinete do Médico Legista do Condado de Cook.

No entanto, a porta-voz do médico legista, Natalia Derevyanny, disse ao SFGATE que não há registro de que um corpo tenha sido trazido do voo, e que o escritório não tem nenhum caso que corresponda à descrição do incidente.

O gerente da estação da Turkish Airlines, Ertugrul Gulsen, confirmou o desvio para Chicago O'Hare e acrescentou que os restos mortais do passageiro foram posteriormente colocados em um voo separado para São Francisco, mas não deu mais detalhes.

A localização do corpo do passageiro ainda é desconhecida. A Turkish Airlines não comentou o caso.