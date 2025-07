Reprodução/redes sociais Chamas consumiram o prédio inteiro





Um grande incêndio em um shopping da cidade de Al-Kut, no leste do Iraque, deixou pelo menos 61 mortos e 11 desaparecidos nesta quinta-feira (17), segundo agências de notícias internacionais.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as chamas consumindo um prédio de cinco andares durante a noite, enquanto os bombeiros tentavam conter o incêndio.





Vítimas

Uma autoridade da saúde iraquiana contou à Reuters que 59 vítimas já foram identificadas, mas uma delas teve o corpo "tão gravemente queimado que foi extremamente difícil" descobrir a identidade.

As informações apontam que ainda há mais corpos sob os escombros do incêndio que não foram encontrados até o momento, o que pode subir o número de mortos.

O Ministério do Interior do Iraque afirmou que 45 pessoas foram resgatadas com vida de dentro do prédio.





Shopping recém-inaugurado

Segundo agências de notícias, o shopping havia sido inaugurado uma semana antes, e contava com um restaurante e um supermercado. As chamas atingiram os dois estabelecimentos.

A causa do incêndio não foi identificada até o momento. O governador da província de Wasit, Mohammed al-Mayahi, afirmou que os resultados iniciais de uma investigação seriam anunciados dentro de 48 horas, de acordo com a agência de notícias estadual (INA). Foram decretados três dias de luto oficial.