Reprodução/redes sociais Cartas raras de Pokémon que foram roubadas





Cartas raras de Pokémon, avaliadas em US$ 100 mil ( R$ 555 mil) foram roubadas de uma loja especializada em itens de colecionador na última terça-feira (08), em Massachusetts (EUA).

A polícia de New Bedford , no estado americano, investiga o arrombamento na loja 1st Edition Collectibles , na Purchase Street . Até o momento, nenhuma prisão foi feita.

Itens valiosos

Os donos da loja disseram que uma pessoa invadiu o local por volta das 2h30 da manhã e roubou valiosas cartas, algumas delas valendo dezenas de milhares de dólares, incluindo várias cartas de Charizard, caixas de boosters lacradas e outros itens difíceis de encontrar.

"Somos literalmente só três caras", disse o dono da loja, Felipe Andre. "Essa é a nossa paixão. É isso que amamos, desde crianças", lamentou ao canal NBC.

Os proprietários disseram na terça-feira no Facebook que a loja fecharia durante a semana "para refletir, reagrupar, renovar e voltar ainda melhor". A loja pede que colecionadores e revendedores fiquem atentos e denunciem qualquer listagem suspeita.





Pokémon

Abreviação de pocket monsters (monstros de bolso, em inglês), os Pokémons se popularizaram na década de 1990 com lançamento de jogos e cartas colecionáveis no Japão. Eles também fizeram enorme sucesso mundial com os desenhos animados.

Entre os mais famosos está o Pikachu, que se assemelha a um rato amarelo. O mercado colecionável dos Pokémons inclui itens de diferentes formatos e preços, com os maiores destaques para os "cards".