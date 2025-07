FreePik Barco do século 18 é descoberto sob o fundo do mar na Croácia





Trabalhadores que instalavam uma tubulação de água na Croácia fizeram uma descoberta inesperada: os restos de um barco de madeira do século 18. As informações são do NY Post.

A embarcação foi encontrada nesta primavera no porto da Cidade Antiga de Dubrovnik, no sul do país, uma cidade medieval famosa por ser um dos cenários da série Game of Thrones, da HBO.

O construtor subaquático Ivan Bukelic disse à emissora búlgara NOVA TV que encontrou a estrutura de madeira em abril, enquanto trabalhava na obra de encanamento. O barco estava enterrado a cerca de 75 centímetros abaixo do fundo do mar.

AP Mergulhadores encontraram o navio.





“Agora posso dizer que descobri um barco na Cidade Antiga de Dubrovnik”, afirmou Bukelic.

A arqueóloga marinha Irena Radić Rossi confirmou que a embarcação tem mais de 225 anos.

“Ainda não podemos afirmar o tipo de embarcação ou suas dimensões, mas, com base na datação por radiocarbono, sabemos com certeza que ela é do final do século 18”, explicou. Ela acrescentou que os restos estão sendo preservados para análises futuras. “Precisamos protegê-los para o futuro”, destacou.





Embora empolgantes, descobertas de naufrágios não são incomuns na Europa, dezenas já foram localizados apenas neste ano. Nesta mesma primavera, escavadores encontraram os restos de um navio antigo em um antigo mercado de peixes na Espanha.

Poucas semanas depois, um arqueólogo anunciou a possível descoberta dos destroços do Recovery, navio do século 18 que afundou há cerca de 240 anos na costa de Wexford, na Irlanda.