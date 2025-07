Reprodução/via Fox News Imagem de raios

Uma mulher de 62 anos está internada em estado crítico após ser atingida por um raio enquanto se abrigava sob uma árvore durante uma tempestade em Valência, na Espanha. O incidente ocorreu por volta de 12h30 de sábado (12), próximo à Marina Real Juan Carlos I. A filha dela, de 22 anos, também ficou ferida, mas sem gravidade. A informação é do jornal britânico Mirror.

Quatro policiais prestaram reanimação no local antes de a vítima ser levada inconsciente ao hospital.

As duas são russas que vivem na região. Segundo autoridades, a filha foi derrubada do cadeiras de rodas pelo impacto do raio — ela se recuperava de uma cirurgia recente.

O caso acontece em meio a um verão marcado por extremos climáticos na Espanha, que enfrenta alternância entre ondas de calor, com temperaturas chegando a 46°C no mês passado, e chuvas intensas.

Ontem, duas pessoas desapareceram no rio Foix, em Cubelles, perto de Barcelona, após o transbordamento causado pelas chuvas. As buscas foram retomadas hoje pela manhã, mas ainda não houve resultados positivos.

A Cruz Vermelha da Catalunha reforçou as buscas, enquanto uma unidade militar de resgate foi mobilizada em Zaragoza, onde fortes tempestades provocaram alagamentos.

O primeiro-ministro Pedro Sánchez pediu que a população evite viagens desnecessárias em dez regiões do norte e oeste do país que permanecem em alerta máximo. No leste, um hospital em Villafranca del Penedès precisou ser fechado após ficar sem energia devido a alagamentos, e trens foram suspensos na Catalunha.

Na sexta-feira, foi emitido alerta vermelho na região do rio Ebro, em Tarazona (Zaragoza), após quase 100 mm de chuva caírem em uma hora — mais de três vezes o limite considerado de risco para inundações. Aproximadamente 150 passageiros passaram a noite na estação Sants, em Barcelona, devido aos problemas causados pelas tempestades.