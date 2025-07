Reprodução Trump anunciou taxas de importação de produtos da União Europeia





O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (12) que vai impor tarifas de 30% sobre produtos da União Europeia (UE) caso um acordo não seja fechado até 1º de agosto. A medida surpreendeu autoridades europeias e colocou em risco meses de negociações entre Washington e Bruxelas.

A chefe do bloco econômico, Úrsula von der Leyen, afirmou em conversa com jornalistas, neste domingo (13), que os EUA enviaram uma carta com as medidas que podem entrar em vigor se uma solução não for negociada. "Portanto, também estenderemos a suspensão de nossas contramedidas até o início de agosto" , afirmou.

Possível retaliação comercial

Ao mesmo tempo, ela garantiu que a União Europeia continuará se preparando para responder, caso as tarifas sejam de fato aplicadas, informaram agências de notícias.

Ministros europeus do Comércio devem se reunir nesta segunda-feira (14), em Bruxelas, para definir a postura do bloco diante da nova ameaça americana.

O ministro das Finanças da Alemanha, Lars Klingbeil, disse que ainda há espaço para negociações sérias, mas ressaltou que, se falharem, a UE deve agir com firmeza para proteger empregos e empresas.

Já o presidente francês, Emmanuel Macron, cobrou uma defesa resoluta dos interesses europeus. Desde que retornou à presidência em janeiro, Trump vem alternando medidas tarifárias contra aliados e rivais, gerando instabilidade nos mercados e receios de recessão global.

Até o momento, os EUA firmaram acordos comerciais apenas com o Reino Unido e o Vietnã.





Em uma carta publicada no sábado, Trump citou o desequilíbrio comercial dos Estados Unidos com o bloco como justificativa para os novos impostos de 30%.

A tarifa da UE é consideravelmente mais alta do que o imposto de 20% que Trump havia revelado em abril — antes de ser suspensa quando os mercados entraram em colapso.