Reprodução Afeganistão convida americanos a visitar o país em vídeo bizarro





Circula um vídeo em contas ligadas ao Talibã no X convidando turistas americanos a conhecerem o Afeganistão. O clipe tem cerca de 50 segundos e mistura elementos chocantes com paisagens e hospitalidade, numa tentativa de reformular a imagem do país. As informações são do Daily Mail.





O vídeo começa com uma encenação dramática que remete a cenas de sequestro ou decapitação, evocando o terror associado ao Talibã, mas corta abruptamente para o “refém” exibindo um polegar para cima e dizendo “Bem-vindo ao Afeganistão!”.

Reprodução Vídeo pegou todos de surpresa

Em seguida, surgem cenas de turistas (possivelmente americanos) desfrutando de comidas locais, frutas gigantes, ambiente acolhedor e até rifles com a etiqueta “Property of US Government” (“Propriedade do Governo dos EUA”), acompanhadas de piadas.



A produção, que mistura estética de propaganda e humor macabro, tem por objetivo ressignificar o Afeganistão como destino turístico, apesar das fortes advertências dos EUA.

Desde 2021, o país recomenda que cidadãos evitem viagens devido ao risco de terrorismo, sequestros e violência, incluindo atentados recentes contra estrangeiros em regiões turísticas como Bamiyan em maio de 2024, com três espanhóis mortos.

Analistas ouvidos pelo Daily Mail definem a ação como uma tentativa do Talibã de reconfigurar a imagem internacional do país, ainda que carregado de tensões internas, restrições severas às mulheres e incertezas sobre segurança.

Embora o número de turistas estrangeiros, sobretudo da China, Rússia e Turquia, tenha crescido (cerca de 9 mil em 2024 e mais de 3 mil no primeiro trimestre de 2025, segundo dados oficiais), o convite a americanos soa mais como provocação:

"Depois da gente ter expulsado vocês, estão todos convidados como turistas”, indica a legenda do vídeo.