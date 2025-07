Reprodução/NY Post Esposa de Macron negou sua ajuda ao desembarcar





A primeira-dama da França, Brigitte Macron, protagonizou um momento constrangedor nesta terça-feira (7) ao ignorar a mão estendida do marido, o presidente Emmanuel Macron, durante o desembarque de um voo no Reino Unido. O casal foi recepcionado pelo príncipe William e Kate Middleton. Veja o momento:

🇫🇷🇬🇧‼️NOVO CONSTRANGIMENTO PARA O PRESIDENTE FRANCÊS: Brigitte Macron recusou a mão do marido ao descer do avião na frente da realeza britânica! Até o beijo dele na mão da Princesa Kate foi um beijo no ar — 🤡 pic.twitter.com/UFtuqiUiTM— Conservatism And Elegance 🇺🇲 (@ThayzzySmith) July 8, 2025





O episódio aconteceu poucas semanas após Brigitte ter sido flagrada empurrando o marido no rosto ao sair de outro voo, durante uma visita ao Vietnã. A cena repercutiu mundialmente e levantou dúvidas sobre o clima no casamento do líder francês.

Negou ajuda de Macron

Brigitte aparece no registro usando um vestido branco, de cabeça baixa e preferindo segurar no corrimão da escada do avião. O presidente Macron estica a mão para a esposa se apoiar, mas ela acaba deixando o gesto sem resposta e obrigando Macron a se afastar de maneira visivelmente desconfortável.





Após o desembarque, o presidente francês cumprimentou Kate Middleton com um beijo no ar e seguiu com a esposa para um carro oficial. Brigitte permaneceu em silêncio e manteve os olhos fixos no celular.

Segundo o NY Post , o momento gerou repercussão nas redes sociais e foi interpretado por parte do público como um novo sinal de tensão entre o casal presidencial.