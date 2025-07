x Carta de Pokémon assinada pelo Papa Leão viraliza na internet





O Papa Leão virou, inesperadamente, assunto entre fãs de Pokémon após imagens mostrarem que ele teria assinado uma carta do Popplio, um dos monstrinhos da franquia. As informações são do Tribune.

O momento curioso surgiu a partir de uma postagem na rede social X feita por um usuário, que escreveu:

"Meu parceiro conseguiu um card do Popplio assinado pelo Papa Leão."

A publicação inclui três imagens: uma mostrando o card padrão do Popplio, outra de um homem se encontrando com o Papa Leão e a última aparentemente exibindo a assinatura do pontífice no próprio card.

Apesar de não haver confirmação oficial sobre a veracidade do autógrafo, a internet reagiu rapidamente com uma mistura de surpresa e diversão.

Popplio é um Pokémon do tipo água, da sétima geração da franquia, introduzido nos jogos Pokémon Sun and Moon, lançados para o Nintendo 3DS.





O card, agora supostamente abençoado com a assinatura papal, foi apelidado de "sagrado" por fãs em tom de brincadeira.

Ainda não está claro qual é a posição oficial do Vaticano sobre Pokémon, mas o episódio já gerou uma onda de memes e especulações sobre qual monstrinho será o próximo a receber a bênção do Papa.