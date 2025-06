Reprodução Nuvem com forma de Jesus emociona fiéis





No início deste mês, uma pessoa avistou uma formação de nuvem com o formato de Jesus Cristo acima da Basílica Menor de Nossa Senhora de Peñafrancia, na cidade de Naga, um dos principais centros religiosos das Filipinas. as informações são do NY Post .





A nuvem com forma notável foi vista durante um culto religioso, realizado antes do Dia Nacional da Juventude (feriado filipino celebrado em 19 de junho que valoriza o serviço à comunidade e ao país) e foi registrada em um vídeo que rapidamente se tornou viral.

O vídeo dá um zoom na formação da nuvem e revela detalhes como “cabelos” esvoaçantes e uma mão levemente erguida.

Outros fiéis católicos que estavam presentes também perceberam o fenômeno, todos olhando para o céu com espanto, conforme mostram imagens que circularam nas redes sociais.

Apesar de alguns críticos céticos duvidarem da veracidade do ocorrido, muitos devotos nas Filipinas interpretaram o vídeo como um sinal divino.

Depois que a semelhança com Jesus foi notada, mais de 8 mil pessoas visitaram o local para rezar diante do que consideraram um milagre.

O fenômeno da nuvem com forma de Jesus ocorre em meio a outras descobertas recentes relacionadas a mistérios bíblicos.

Em abril, o jornal The Post relatou que um estudo da NASA pode confirmar eventos descritos na Bíblia, como a crucificação de Jesus.

“Textos cristãos mencionam que a lua se tornou sangue após a crucificação de Jesus — possivelmente referindo-se a um eclipse lunar, quando a lua adquire um tom avermelhado”, explicou a NASA, acrescentando que tecnologias modernas confirmaram a ocorrência de um eclipse em Jerusalém.

Segundo a agência espacial, o evento astronômico aconteceu na sexta-feira, 3 de abril do ano 33 d.C., justamente o dia que muitos teólogos apontam como a data da morte de Jesus.

Já em 2024, avanços em inteligência artificial permitiram a recriação do rosto de Jesus a partir do famoso Sudário de Turim.





Embora a imagem de Jesus tenha sido retratada em obras de arte por quase dois milênios, esse modelo de IA gerou uma representação do rosto do líder religioso a partir do que muitos acreditam ser uma impressão facial no pano associado à ressurreição.

O sudário ainda não foi oficialmente reconhecido como uma relíquia autêntica pela Igreja Católica, mas diversos papas (incluindo o Papa Francisco) já rezaram diante dele.