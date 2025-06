Reprodução/Ackinbj Reino Unido sofre com onda de calor





Um estudo feito no Reino Unido estima que quase 600 pessoas podem morrer na Inglaterra e no País de Gales nos próximos dias como consequência direta da atual onda de calor. A análise indica que o pico das fatalidades deve ocorrer no próximo sábado, com uma estimativa de 266 mortes à medida que as temperaturas atingem sua maior intensidade.

Com base em décadas de dados sobre mortalidade no Reino Unido, especialistas da London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) e do Imperial College London estimam que cerca de 570 mortes além do comum podem ocorrer entre quinta-feira (26) e domingo (29). Londres pode ser a cidade mais afetada, com 129 mortes previstas.

Calor extremo

Os pesquisadores consideram, em suas estimativas, evidências recentes sobre o avanço da ameaça que o calor extremo representa à saúde pública no Reino Unido.

A nova análise foi divulgada após um estudo do grupo de pesquisa WWA, publicado na sexta-feira (20), apontar que a atual onda de calor se tornou cerca de 100 vezes mais provável, e entre 2°C e 4°C mais intensa, em razão das mudanças climáticas.

Segundo o The Independent , a previsão era de que as temperaturas chegassem a 32°C no sudeste no sábado e já haviam atingido esse nível na quinta-feira em Londres.

Um dos pesquisadores, que liderou o estudo, alertou para que as pessoas sigam os conselhos sobre saúde e calor neste fim de semana e verifiquem os idosos, principalmente aqueles que vivem sozinhos.

A Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido emitiu um alerta de calor extremo para toda a Inglaterra, destacando as populações vulneráveis ​​sobre os riscos à saúde, incluindo "um aumento nas mortes".

O estudo

Os pesquisadores usaram resultados de pesquisas publicadas sobre a relação entre o calor e o número de mortes diárias, independentemente da causa, em 34.753 áreas da Inglaterra e do País de Gales, explica o The Independent .





A estimativa foi feita a partir da combinação de dados históricos com previsões meteorológicas de alta resolução do serviço europeu Copernicus . Segundo os pesquisadores, o número de mortes em excesso deve chegar a 114 na quinta-feira (26), 152 na sexta, 266 no sábado e 37 no domingo, quando as temperaturas devem cair para a faixa dos 20 °C.

Espera-se que pessoas acima de 65 anos sejam as mais afetadas, com 488 das mortes excedentes estimadas, segundo o relatório. Mas os especialistas também alertam que o calor pode ser fatal para pessoas de todas as idades, com 82 mortes estimadas entre pessoas com menos de 65 anos.