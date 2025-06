Casa Branca/Reprodução Segundo relatos, Trump instruiu sua equipe a estar pronta para a reunião assim que ele chegasse a Washington





O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convocou uma reunião de emergência com seus assessores de segurança nacional na Sala de Situação da Casa Branca na tarde desta terça-feira (17). O encontro ocorreu poucas horas após seu retorno antecipado da cúpula do G7 no Canadá, motivado pelas crescentes tensões no Oriente Médio. A informação foi confirmada por um funcionário do governo.

Segundo relatos, Trump instruiu sua equipe a estar pronta para a reunião assim que ele chegasse a Washington, que teve início pouco depois das 14h20 (horário do Leste dos EUA), embora o horário exato não tenha sido divulgado.

Ainda na terça-feira, Trump conversou com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, mas negou qualquer contato com autoridades iranianas. Em declaração a bordo do Air Force One, afirmou que não houve negociações sobre um possível cessar-fogo.





Trump faz ameaça

“Eu estive negociando. Disse a eles para fecharem o acordo. Eles deveriam ter aceitado. As cidades foram destruídas, muitas pessoas morreram” , declarou Trump. “Não estou muito no clima para negociar.”

O ex-presidente também contestou a avaliação da diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, que afirmou em março que o Irã não estava desenvolvendo armas nucleares. Para Trump, o país está “muito perto” de alcançar esse objetivo.

Em publicação na rede Truth Social, ele reiterou a ausência de comunicação com Teerã, classificando como “fabricadas” as reportagens que indicavam o contrário. “Se quiserem conversar, sabem como me encontrar” , escreveu. “Eles deveriam ter aceitado o acordo que estava na mesa — teria salvado muitas vidas!”

Entenda a escalada Israel x Irã

Na última sexta-feira, Israel iniciou ataques aéreos contra alvos iranianos, descritos por autoridades israelenses como ações preventivas. O governo israelense e Trump pediram publicamente que o Irã interrompa seus esforços para desenvolver armamento nuclear.

As negociações diplomáticas entre Estados Unidos e Irã, realizadas em Mascate, Omã, desde abril, foram interrompidas com o início da ofensiva. A sexta rodada de conversas, prevista para domingo passado, foi cancelada.

Durante uma coletiva de imprensa, Trump alertou o governo iraniano sobre possíveis ataques a tropas ou ativos americanos na região. “Responderemos com força total se fizerem algo contra o nosso pessoal”, afirmou.

Embaixada fechada

Em razão da escalada da tensão, o Departamento de Estado dos EUA anunciou o fechamento da embaixada americana em Jerusalém até sexta-feira (20), seguindo orientação do Comando da Frente Interna das Forças de Defesa de Israel. As seções consulares em Jerusalém e Tel Aviv também permanecerão fechadas durante esse período. Até o momento, não há informações sobre assistência a cidadãos americanos em caso de saída do território israelense