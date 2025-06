Reprodução Briga entre famílias termina em soco no parque Disneyland





Uma briga entre duas famílias interrompeu a fila de uma atração no parque Disneyland, em Xangai, na China, no último fim de semana. O confronto teria começado após um desentendimento por suposto furo na fila da atração "Crazy Animal City", segundo veículos locais.

Imagens registradas por testemunhas mostram dois homens, um vestido de branco e outro de preto, trocando socos enquanto outros visitantes, incluindo crianças, assistiam à cena.

Veja o vídeo

Uma mulher usando um chapéu com orelhas de coelho tenta separá-los. Em determinado momento, ela empurra uma mãe que segurava um bebê no colo. A mulher com a criança se agacha no chão, protegendo o filho.





A gravação mostra ainda o momento em que a mesma visitante tenta novamente intervir na briga, chegando a segurar um dos homens pelo pescoço.

De acordo com relatos da imprensa chinesa, além da discussão sobre a fila, uma das famílias teria tentado tirar uma foto no local e sido impedida pela outra, o que agravou a situação. A briga só foi contida após a chegada de seguranças do parque. Não há informações sobre feridos.

Segundo as regras do Disneyland Park, comportamentos violentos podem resultar em expulsão ou banimento definitivo dos envolvidos. Até o momento, não foi informado se as famílias receberam punição.