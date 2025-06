Reprodução/Hoy Día Córdoba O caso ocorreu no bairro San Jorge, em uma residência localizada na Rua Antártida Argentina

Um menino de quatro anos morreu, na tarde de sexta-feira (30), após um carro abandonado pegar fogo no quintal da casa onde morava, em Valle Hermoso, na província de Córdoba, Argentina. A informação é do site Hoy Día Córdoba.

O caso ocorreu no bairro San Jorge, em uma residência localizada na Rua Antártida Argentina. Segundo relatos da imprensa local, o garoto estava sozinho dentro de um Torino em desuso, estacionado no pátio, e teria iniciado o incêndio ao brincar com um isqueiro.

Além da vítima, moram no imóvel o pai da criança e seus dois irmãos — um menino de sete anos e um bebê. Ainda não se sabe como a criança conseguiu acessar o isqueiro ou por que estava desacompanhada naquele momento.

Quando equipes dos bombeiros e do serviço de emergência chegaram ao local, o veículo já estava tomado pelas chamas. A criança foi encontrada sem vida dentro do automóvel.

A Promotoria de Villa Carlos Paz, sob responsabilidade do promotor Ricardo Mazzuchi, assumiu o caso. As autoridades investigam as circunstâncias exatas do incidente para apurar se houve negligência ou fatores externos que contribuíram para a tragédia.

O caso chocou a comunidade local e reacendeu o alerta sobre os riscos de veículos abandonados e objetos inflamáveis ao alcance de crianças.