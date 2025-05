Reprodução/Agência Meteorológica do Japão Epicentro do terremoto foi à 20km de profundidade





Um terremoto de magnitude 6,1 atingiu a ilha de Hokkaido , a segunda maior do arquipélago japonês, neste sábado (31). As informações são da Agência Meteorológica do Japão.

O tremor foi registrado a uma profundidade de 20 quilômetros na costa leste da ilha do Japão. Não houve alerta de tsunami.

O terremoto foi detectado às 17h37 no horário local (5h37 da manhã no horário de Brasília). Em uma escala de 1 a 7 na intensidade sísmica, de acordo com a agência meteorológica, os bairros de Erimo, Urahoro, Kushiro, Shibecha e Shibetsu, localizados na província Hokkaidō, registraram o nível 4.

Não há relatos imediatos de danos ou vítimas até o momento.