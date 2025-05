Reprodução/Facebook Caminhão carregando colmeias tombou nos EUA





Um caminhão transportando cerca de 31 toneladas de colmeias, com abelhas vivas, tombou nesta sexta-feira (30) no norte de Washington, nos Estados Unidos. Aproximadamente 250 milhões de abelhas escaparam após a queda.

As informações foram divulgadas pelas redes sociais do Gabinete do Xerife do Condado de Whatcom, região onde aconteceu o acidente. O veículo tombou por volta das 4h da manhã no horário local (8h no horário de Brasília).

As autoridades recomendaram que o público "evite a área e se afaste pelo menos 180 metros". Não foi divulgado o que causou o capotamento do caminhão.

Via interditada

Segundo a publicação da polícia local, a patrulha de trânsito prevê que a área fique fechada de 24 a 48 horas. Mais de 20 apicultores experientes foram chamados para ajudar a recolocar as caixas com as colmeias de volta no caminhão.





A ideia é que as abelhas procurem suas próprias colmeias e encontrem as respectivas abelhas rainhas. A realocação das caixas foi concluída poucas horas depois, e a polícia acredita que até a manhã deste sábado (31) a maioria das abelhas retornem às suas colmeias.

Outra publicação do gabinete do xerife afirma que até que o resgate seja totalmente concluído, a estrada Weidkamp , onde o acidente aconteceu, permanecerá fechada. Veja:





"Embora não haja risco geral à saúde do público, qualquer pessoa alérgica a picadas de abelha ou que tenha preocupações deve consultar a página do Departamento Estadual de Saúde sobre abelhas e vespas" , informou o post.