Reprodução Ramapo College of New Jersey Estudantes de graduação do Ramapo College de Nova Jersey conseguiram associar os três ossos à mesma pessoa: o Capitão Henry Goodsell.





Os ossos que surgiram misteriosamente nas praias do Jersey Shore ao longo das últimas três décadas foram recentemente identificados, graças à tecnologia de ponta e ao trabalho dedicado de estudantes. As informações são da Fox News.

O Ramapo College anunciou a descoberta em um comunicado de imprensa no dia 21 de maio. Os restos mortais pertencem a Henry Goodsell, um capitão que morreu em um naufrágio em 1844, na costa de Brigantine Shoal, no sul de Nova Jersey.

O navio transportava 60 toneladas de mármore destinadas ao Girard College, uma escola preparatória, quando sofreu uma infiltração e afundou.

Os ossos de Goodsell só começaram a aparecer mais de um século depois, sendo encontrados em várias praias do estado.

Reprodução Polícia Estadual de Nova Jersey Pesquisadores encontraram a tataraneta do capitão, cuja amostra de DNA confirmou a identidade dos restos mortais.

“Um crânio apareceu na praia de Longport em 1995 e mais ossos foram encontrados em Margate em 1999, ambos no Condado de Atlantic”, informou o comunicado do Ramapo College. “Em 2013, outros restos foram descobertos em Ocean City, no Condado de Cape May.”

Por três décadas, o "Homem Sem Nome de Ossos Espalhados" permaneceu sem identificação, já que os métodos tradicionais não foram suficientes para revelar sua identidade.

Cairenn Binder, diretora assistente do Centro de Genealogia Genética Investigativa (IGG) do Ramapo College, explicou à Fox News Digital que sua equipe realizou testes tradicionais de DNA na tentativa de encontrar um perfil compatível no CODIS, o banco nacional de perfis genéticos dos EUA.

“Embora não houvesse nenhuma amostra de pessoa desaparecida compatível no banco, todos os ossos coincidiam entre si. Foi assim que a Polícia Estadual de Nova Jersey descobriu que os ossos pertenciam à mesma pessoa antes mesmo de começarmos a trabalhar no caso”, explicou Binder.

Nos últimos meses, os estudantes do Ramapo reuniram diversos detalhes sobre a vida de Henry Goodsell em jornais antigos.

Ele tinha 29 anos quando morreu, e seus ancestrais estavam entre os primeiros colonizadores de Connecticut.

“Os antepassados do capitão Goodsell viveram nos condados de Litchfield e Fairfield, em Connecticut, desde o século XVII — alguns dos primeiros euro-americanos da região”, afirmou Binder.

Goodsell nasceu em Bridgeport, Connecticut, mas morava em Boston pelo menos desde o final da década de 1830.

Ao morrer, deixou uma esposa e dois filhos, que ficaram em situação financeira desesperadora após a tragédia.

(Ramapo College of New Jersey) Pesquisadores encontraram um recorte de jornal de 1844 do York Democratic Press detalhando o capitão.

“As notícias da época relatavam que a família ficou em ‘circunstâncias muito constrangedoras’ após a morte do capitão”, destacou Binder.

“Foi realizada uma campanha de arrecadação para ajudar a viúva de Goodsell um ano depois da tragédia”, acrescentou. Relatórios apontavam que “ela estava na miséria”.

De acordo com Binder, havia outros cinco ou seis tripulantes a bordo, todos considerados mortos. Apenas um corpo foi encontrado e sepultado; os demais se perderam no mar.

Binder classificou a descoberta como “extremamente rara” e destacou que os pesquisadores do Ramapo não encontraram outro caso mais antigo no qual a genealogia genética investigativa tenha sido usada com sucesso para identificar restos humanos.

“Existem alguns casos em que restos com mais de 100 anos foram identificados por IGG, mas este é o mais antigo que conseguimos encontrar”, disse ela.

“Estamos convencidos de que mais identificações como essa serão possíveis agora que a tecnologia permite.”

A investigação contou ainda com a colaboração de autoridades de diversas delegacias de polícia de Nova Jersey.





Em nota, o promotor do Condado de Cape May, Jeffrey Sutherland, afirmou que a mesma tecnologia também é usada para levar criminosos à justiça.

“O trabalho árduo do Centro de IGG do Ramapo College, em conjunto com a Unidade de Casos Arquivados da Polícia Estadual de Nova Jersey, demonstra o poder e a precisão dessa nova tecnologia aliada ao trabalho clássico de investigação, resolvendo casos frios complexos, levando criminosos à justiça e oferecendo encerramento às famílias das vítimas”, declarou Sutherland.