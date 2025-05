Reprodução Três milhões de metros cúbicos de pedras caíram sobre o vilarejo, segundo autoridades locais









O deslizamento de uma enorme geleira na Suíça, nesta quarta-feira (28), destruiu o vilarejo de Blatten e deixou uma pessoa desaparecida.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o avanço do material que desceu a geleira. Veja abaixo.

De acordo com as autoridades locais, a região foi completamente evacuada na semana passada devido ao perigo de deslizamento, que poderia atingir os 300 habitantes do local.

Um aumento significativo na atividade foi observado na geleira durante a noite de terça para quarta-feira.

E, conforme já havia sido previsto, o deslizamento de gelo, lama e detritos aconteceu na quarta, às 15h30 no horário local (10h30 em Brasília) no nível da geleira Birch.

A força e a velocidade carregaram o material até uma montanha localizada em outro vale.

Ainda de acordo com a imprensa europeia, o colapso da geleira causou um terremoto de 3,1 graus na escala Richter.





O funcionário responsável pela gestão de riscos naturais na região afirmou que “três milhões de metros cúbicos de pedras caíram de uma só vez, arrastando tudo".

O prefeito de Blatten, Matthias Bellwald, declarou que "o inimaginável aconteceu", mas disse que o vilarejo ainda tem futuro.

As autoridades locais solicitaram apoio da unidade de socorro do exército suíço.

Veja no vídeo o avanço dos detritos para o vilarejo, que teve 90-% de sua área engolida.