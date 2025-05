Reprodução Instagram Tubarão gigante surpreende banhistas no início do verão em Rhode Island





Um tubarão foi avistado dentro do Great Salt Pond, em Block Island, no estado americano de Rhode Island. Aparecimento é considerado inusitado para a região. As informações são do Atlantic Shark.

O flagrante foi registrado na segunda-feira (27) por Jen Seebeck, que jantava no restaurante Dead Eye Dicks quando percebeu uma barbatana cortando a superfície da água.

O avistamento rapidamente chamou a atenção de moradores e turistas, que relataram o episódio às autoridades locais. As imagens lembraram as pessoas de cenas do clássico filme Tubarão (Jaws), que, coincidentemente, completa 50 anos em 2025.





Especialistas afirmam que o aumento da temperatura da água tem atraído diferentes espécies de tubarões para a costa de Rhode Island, fenômeno que deve se intensificar nas próximas semanas.

A expectativa é que o animal deixe o lago e retome seu caminho em mar aberto sem causar incidentes.

Confira o vídeo: