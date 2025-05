Reprodução X Carro avança sobre a multidão





Um carro atropelou uma multidão durante as celebrações do título da Premier League pelo Liverpool FC . Por volta das 18h(horário local) desta segunda-feira (26), o veículo avançou sobre os torcedores na Water Street, no centro de Liverpool, onde milhares comemoravam a conquista do clube.

O veículo atingiu vários pedestres antes de parar no local. O motorista, um homem cuja identidade ainda não foi divulgada, foi detido pelas autoridades no local do incidente.

Equipes de emergência, incluindo ambulâncias e até um helicóptero de resgate, foram rapidamente mobilizadas para prestar socorro às vítimas. Embora o número exato de feridos ainda não tenha sido confirmado, há relatos de várias pessoas atingidas, algumas em estado grave. Imagens e vídeos compartilhados nas redes sociais mostram cenas de pânico e a rápida resposta dos serviços de emergência.

O Primeiro-Ministro britânico, Sir Keir Starmer, classificou o incidente como "horrível" e expressou solidariedade às vítimas e seus familiares. Ele também elogiou a rápida atuação das equipes de emergência e pediu que o público permita que as autoridades conduzam a investigação de forma adequada.





A área foi isolada para a realização de perícias, e a Polícia de Merseyside está conduzindo uma investigação para determinar as circunstâncias e motivações do ocorrido. Até o momento, não há informações sobre a possibilidade de o ato ter sido intencional ou resultado de negligência.

O desfile do Liverpool FC, que havia atraído dezenas de milhares de torcedores mesmo sob chuva, foi abruptamente interrompido por essa tragédia, lançando uma sombra sobre o que deveria ser um dia de celebração para a cidade.

Veja o vídeo: