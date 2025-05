Reprodução Ministério de Justiça e Paz da Costa Rica / Instagram Gato “mula” é flagrado levando drogas para dentro de presídio





Agentes da Polícia Penitenciária da Costa Rica flagraram um gato que carregava pacotes de drogas presos ao corpo . O caso aconteceu na Penitenciária de Pococí, na província de Limón, no Caribe do país, na última terça-feira (20).

De acordo com as autoridades, um dos policiais que estava de plantão em uma das guaritas percebeu a movimentação do animal na área verde do presídio e acionou os demais colegas.

A equipe conseguiu capturar o felino e retirar os invólucros, impedindo que os entorpecentes chegassem ao destino final. Durante a inspeção, os agentes encontraram 235,65 gramas de maconha e 67,76 gramas de uma substância semelhante à pasta de crack, além de duas folhas de papel usadas para embalar cigarros artesanais.





A Polícia Penitenciária apreendeu o material ilícito e encaminhou o caso para os procedimentos legais. O gato, por sua vez, foi entregue aos cuidados do Serviço Nacional de Saúde Animal (SENASA), que ficará responsável pela avaliação e bem-estar do animal.

Confira o vídeo do momento da "prisão" do gato: