Rodrigo Néspolo - LA NACION/ Reprodução Várias estradas da Argentina foram interditadas por conta das fortes chuvas

Uma forte tempestade atinge a província de Buenos Aires (Argentina) desde a madrugada de sexta-feira (16), provocando alagamentos, queda de energia, bloqueios em rodovias . Segundo o jornal La Nacion, quase 4 mil pessoas estão desabrigadas .

O Serviço Meteorológico Nacional emitiu alerta vermelha para várias cidades da região norte do estado.

De acordo com a Agência Federal de Emergências, 2.808 pessoas foram evacuadas e outras 1.500 se retiraram por conta própria. Já choveu mais de 410 mm em algumas localidades — valor quatro vezes superior à média mensal.

As cidades mais afetadas são Campana, com 1.600 evacuados, e Zárate, com 160. Segundo o ministro da Defesa, Luis Petri, foi preciso romper uma estrada para permitir o escoamento da água em Barrionuevo, área que sofre com um dos piores alagamentos dos últimos anos. A ministra da Segurança, Patricia Bullrich, afirmou que ônibus com passageiros ficaram presos em vias alagadas e precisaram ser resgatados

Milei destina recursos

O presidente Javier Milei acompanha a situação e autorizou o envio de recursos das forças armadas e de segurança. Foram mobilizados barcos, caminhões, helicópteros, equipes de resgate e sistemas de comando unificado.

Já o governador da província, Axel Kicillof, decretou a suspensão de todas as atividades públicas neste sábado (17) e reforçou a importância de a população permanecer em casa. “A situação crítica deve seguir até a noite, talvez mais”, afirmou.

Ainda de acordo com o La Nacion, um comando especial de emergência foi montado em La Matanza para coordenar os trabalhos com os municípios mais afetados, como Arrecifes, Salto, General Rodríguez e Moreno. A Defesa Civil também atua com apoio da polícia, bombeiros e da Vialidad Nacional, responsável pelas rodovias.

Rodovias bloqueadas

As chuvas causaram o bloqueio de diversas estradas federais e provinciais, como as rotas 8, 9, 51, 191, 31 e 32. Trechos entre Baradero e Campana (Ruta 9) e entre os quilômetros 98 e 168 da Ruta 8 estão totalmente interditados.

Imagens que circulam nas redes mostram carros submersos e bairros completamente alagados. Em Campana, foi necessário quebrar barreiras de concreto para drenar a água acumulada.

Na capital Buenos Aires e na região metropolitana (AMBA), mais de 2.300 agentes trabalham em ações de prevenção e resposta a alagamentos, quedas de árvores e entupimentos. A média de chuvas em maio é de 93,5 mm, mas alguns bairros já acumulam quase o dobro. Em Liniers, por exemplo, choveu 170 mm.

O La Nacion ainda destaca que as tempestades vêm acompanhadas de relâmpagos, ventos fortes e grande volume de água em curtos períodos. As autoridades alertam para risco de deslizamentos, curto-circuitos e pedem que a população evite circular.

Alerta vermelho: General Rodríguez, Campana, Zárate, Luján, Mercedes, Salto, Arrecifes, Chacabuco, Pergamino, Rojas, Junín, entre outras.

Alerta laranja: La Plata, Quilmes, Berazategui, Morón, Merlo, San Isidro, Pilar, Tigre, entre outras.

Recomendações do SMN:

* Evite áreas ribeirinhas; procure locais elevados.

* Desligue equipamentos elétricos e não circule por ruas alagadas.

* Tenha pronta uma mochila de emergência com documentos, lanterna e celular.

* Siga as orientações das autoridades locais e mantenha a calma.