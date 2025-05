Reprodução/Vatican News As portas da Capela Sistina foram fechadas nesta quarta (7) para o início do conclave





Os 133 cardeais que vão eleger o próximo papa estão reunidos para o conclave deste esta quarta-feira (7). eles ficarão confinados na Capela Sistina até que a decisão seja tomada, o que pode levar vários dias. Durante esse tempo, uma série de regras precisa ser seguida, como a não comunicação com o mundo exterior.

As regras do evento religioso também incluem os alimentos, que são preparados no refeitório da Casa Santa Marta e, assim como tudo no conclave, segue à risca as regras. Segundo o canal BBC, o cardápio principal consiste em pouco mais do que espaguete simples, vegetais cozidos, sopa minestrone e espetos de cordeiro durante todo o ritual secreto.

São alimentos simples, equilibrados e preparados com uma supervisão cuidadosa para garantir a privacidade e a segurança do processo. Por causa disso, algumas comidas específicas são proibidas durante o período das reuniões.

Alimentos proibidos no conclave

Alguns alimentos foram proibidos ou cuidadosamente inspecionados em conclaves anteriores, incluindo frango assado inteiro, ravióli recheado, e rigatoni (um tipo de massa italiana). Eles são considerados alvos fáceis para comunicação clandestina.

Toda a comida será preparada por freiras da Domus Sanctae Marthae — o dormitório onde os cardeais dormem e vivem fora de suas deliberações — que no início desta semana se juntaram ao restante da equipe do Vaticano para fazer um voto de segredo semelhante ao que os cardeais fizeram para dar início ao conclave.

Por que a comida passa por inspeção?

Vatican Media Cardeais na Capela Sistina





A prática de guardar alimentos em segredo remonta a uma época em que o alcance do papado estava muito mais ligado a negociações políticas, e manter uma comunicação aberta com o mundo exterior durante os procedimentos secretos podia ter consequências mais graves.

Em 1274, durante o conclave que estabeleceu o precedente para o segredo de hoje, o Papa Gregório X estabeleceu pela primeira vez as regras sobre as dietas dos cardeais, que às vezes incluíam a exigência de apenas copos transparentes e uma inspeção cuidadosa de todos os guardanapos e resíduos, explica a BBC.





Naquela época, as regras também tinham como objetivo aliviar o medo dos cardeais de envenenamento em períodos de altas tensões políticas. A comida também era usada às vezes como uma ferramenta para agilizar o processo do conclave. Em algumas sessões prolongadas nos anos 1200 e 1300, foram reduzidas as rações conforme os dias se arrastavam sem uma decisão.

Todos os preparativos são observados de perto pela guarda do Vaticano, depois verificados por outros guardas, antes de finalmente serem passados ​​para as câmaras do conclave por meio de um dispositivo giratório na parede.