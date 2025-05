Reprodução Tiktok/@chyannnn3 As larvas estavam dentro do chocolate

Uma moradora de Gold Coast, na Austrália, relatou ter encontrado insetos vivos e vestígios de contaminação dentro de um coelho de chocolate da marca Cadbury, adquirido para a Páscoa. O caso foi reportado ao fabricante, que confirmou a ocorrência e afirmou tratar-se de um episódio isolado.

Segundo o site New York Post , a consumidora, identificada como Chy, percebeu algo estranho ao dar uma segunda mordida no chocolate. Ao inspecionar o interior do produto com o auxílio de iluminação, encontrou o que descreveu como teias, insetos vivos, larvas mortas e possíveis resíduos de excremento.

Sem recordar exatamente em qual loja havia feito a compra — possivelmente nos shoppings de Pimpama ou Coomera Westfield — ela decidiu acionar diretamente a Cadbury.

Resposta da empresa

Em nota, a Cadbury informou que os materiais encontrados se tratam da traça-da-farinha-indiana, praga comum em alimentos armazenados. Como compensação, a empresa ofereceu à consumidora um vale-presente no valor de 30 dólares australianos.

“Nossa equipe de atendimento ao consumidor forneceu suporte especializado em 22 de abril para resolver essa experiência desagradável com nosso produto”, declarou um porta-voz da marca.

A Cadbury acrescentou que adota "as mais altas medidas de qualidade e segurança" em suas fábricas, mas que o controle após a distribuição é mais limitado. A investigação interna concluiu que este foi um caso isolado dentro do lote em questão.

Outros relatos

Apesar da explicação da empresa, a consumidora afirmou ter recebido relatos semelhantes de outras pessoas após compartilhar sua experiência em redes sociais. Ela mencionou ter sido contatada por usuários que também encontraram mofo, teias e larvas em chocolates ocos comprados neste mesmo período.

A Cadbury, até o momento, não comentou sobre possíveis novos casos.