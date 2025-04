Reprodução Lauren Blackburn foi encontrado em um lago próximo à universidade





O corpo de um estudante de graduação da Universidade de Princeton, em Nova Jersey (EUA), foi encontrado morto depois de seis dias desaparecido, publicou a faculdade nas redes sociais.

O corpo de Lauren Blackburn, de 23 anos, foi descoberto no Carnegie Lake , um lago de cerca de 106 hectares que fica atrás de um campus da universidade, na manhã de 25 de abril. O lago, que tem 2,7 metros de profundidade e 10,6 metros da costa, foi construído para o time de remo de Princeton em 1906, de acordo com a universidade.

As informações foram obtidas pelo jornal americano USA Today a partir do Departamento de Segurança Pública da Princeton University .

A última vez que o jovem havia sido visto foi por volta das 18h (horário local) de 19 de abril, nas proximidades da Biblioteca Firestone, no campus da Ivy League . "Nossos corações estão pesados ​​e compartilhamos nossas mais profundas condolências à família e aos amigos de Lauren", escreveu o departamento da universidade em uma publicação nas redes sociais. Confira:





As buscas foram concentradas no lago após o celular de Lauren ter sido rastreado perto do local. Segundo o jornal americano, ainda não há suspeitas oficiais divulgadas sobre o caso.

A universidade realizou um encontro na sede da faculdade, New College West , na sexta-feira. Membros do corpo discente, conselheiros e funcionários do colégio residencial estavam presentes no evento, segundo um e-mail da universidade.





Quem é o jovem morto?

Lauren Blackburn, natural do estado norte-americano de Indiana, é ex-redator do jornal diário administrado por estudantes da Universidade de Princeton, The Daily Princetonian , segundo informações da Fox News.

Antes de frequentar Princeton, Blackburn foi um aluno de destaque do ensino médio, escolhido como um das 2.500 estudantes para a Bolsa de Mérito Nacional em 2019. "Ele consegue ler um livro e saber tudo o que está nele", disse na época Kate Robinson, professora de inglês na Corydon Central High School — onde Blackurn estudou. "Tenho quase certeza de que ele tem memória fotográfica."