Reprodução/New York Post Segundo jornal americano, terroristas do Hamas foram mortos por serem homossexuais





O Hamas torturou e executou terroristas que supostamente fizeram sexo gay, mostram documentos. Algumas vítimas israelenses do sexo masculino foram estupradas em cativeiro. As informações estão em uma reportagem do jornal NY Post.

O NY Post afirma que o grupo terrorista proxy iraniano tinha uma lista de recrutas considerados reprovados nas "verificações de moralidade" do Hamas por terem relações homossexuais. E por esse motivo, pagaram um alto preço, de acordo com documentos recuperados pelas Forças de Defesa de Israel e compartilhados com o The Post.

Informações divulgadas

Reprodução/New York Post Suposto documento do Hamas com as execuções





Os documentos revelam os "crimes" que foram supostamente cometidos por 94 recrutas do Hamas, juntando "conversas homossexuais", "flertar com garotas sem um relacionamento legal" e "sodomia" com sérias alegações de estupro e tortura de crianças.

Ainda segundo o jornal, as alegações, feitas em 2012 e 2019, envolvem recrutas para a inteligência, o exército e o ministério do interior do Hamas. Novos membros teriam sido considerados "inaceitáveis" para continuar trabalhando com o grupo terrorista por causa de suas ações.

"Ele tem relacionamentos românticos no Facebook. Ele nunca reza. Ele é comportamental e moralmente desviante", dizia outra alegação, usando o jargão do Hamas para ser gay.

Não está claro o que aconteceu com os recrutas identificados como "inaceitáveis" para o Hamas, mas a homossexualidade é ilegal em Gaza e pode resultar em anos de prisão — e até mesmo a morte.

Morte de membro do alto escalão

Reprodução/New York Post Documento obtido por jornal aponta execução de terroristas por serem homossexuais





O The Post cita como exemplo o que ocorreu com o ex-comandante do Hamas Mahmoud Ishtiwi, que foi executado em 2016 após ser acusado de fazer sexo gay.

A confissão de Ishtiwi e o aparente testemunho sobre o tratamento brutal que ele recebeu foram incluídos nos documentos compartilhados com o jornal.

"Cometer o crime de sodomia de forma hedionda enquanto ele é casado com duas mulheres", escreveram os líderes religiosos nos documentos do Hamas. “Isso é mais hediondo do que adultério e foi descrito como obscenidade no Alcorão mais de uma vez.

“A sodomia recebe sua punição, no mínimo, que é apedrejamento até a morte.”

O Hamas executou Ishtiwi com três balas no peito depois de mantê-lo preso e torturá-lo por cerca de um ano, de acordo com os documentos.

Autoridades e sobreviventes dos terríveis ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023 contra Israel relataram brutalidades em conversas recentes com o The Post em Israel.

Houve vários casos de combatentes do Hamas estuprando homens israelenses horrivelmente durante os ataques de 7 de outubro, e também de reféns mantidos em cativeiro após o ataque que desencadeou a guerra Israel-Hamas, afirma o The Post.

Documentos sigilosos

Questionada pelo jornal sobre os motivos dos relatórios não terem sido amplamente compartilhados na campanha de propaganda do grupo terrorista, destacando seus ataques de 7 de outubro, a fonte disse que é algo “profundamente contra a religião deles. Isso traria [ao Hamas] muita vergonha”.





A diretora de educação do One Israel Fund , Eve Harow, disse ao The Post que a violência do Hamas contra suas próprias fileiras prova que sua desumanidade não conhece limites.

“Mesmo dentro de sua própria sociedade, aqueles que não se conformam com a ideologia extremista do Hamas- mulheres, jornalistas, ativistas ou grupos minoritários — enfrentam perseguição, prisão ou até mesmo execução. Sua liderança prospera na destruição, sacrificando seu próprio povo enquanto culpa o mundo pelas consequências de sua própria brutalidade.”, disse.