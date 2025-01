Yuki IWAMURA O prefeito de Nova York, Eric Adams em foto de agosto de 2024

Um homem de 20 anos foi preso após invadir a residência oficial do prefeito de Nova York , Eric Adams, poucas horas após a virada do Ano Novo. A invasão ocorreu por volta das 4h23 de quarta-feira (1º), quando o suspeito, identificado como Michael Aromando , foi registrado pelas câmeras de vigilância escalando a cerca da mansão.

Um minuto depois, um policial percebeu Aromando andando pela residência. De acordo com a polícia, o jovem estava desarmado no momento da prisão e carregava vários itens, incluindo um enfeite de Natal que havia retirado da casa. Em seu depoimento, Aromando revelou que gravou um vídeo no celular enquanto pegava o enfeite de uma gaveta dentro da mansão.

Os policiais responsáveis pela vigilância não perceberam o momento em que Aromando escalou a cerca. A porta-voz do prefeito informou que Eric Adams não estava em casa no momento da invasão.

Aromando, morador do bairro Upper East Side, a aproximadamente sete quarteirões da residência do prefeito, ainda não explicou o motivo de sua invasão. Ele foi indiciado na quinta-feira (2) e a fiança foi fixada em US$ 5 mil (aproximadamente R$ 30 mil). O juiz também impôs um toque de recolher às 23h e ordenou que ele se afastasse da casa do prefeito. As informações foram publicadas pelo New York Times.