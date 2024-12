Reprodução/New York Times Edward Wayne Edwards foi condenado à morte em 2011





April Balascio , dos Estados Unidos , revelou em seu livro de memórias como descobriu um segredo macabro sobre seu pai, Edward Wayne Edwards . De acordo com ela, sua infância foi marcada por anos de mudanças repentinas e medo constante que fazia parte de um padrão que ela só entendeu depois de adulta.

Na calada da noite de 1980, o pai de April acordou sua família na pequena cidade de Watertown, Wisconsin ( EUA ) , e anunciou: era hora de partir. Com apenas 11 anos, o ciclo de viver em um lugar por seis meses ou um ano e recomeçar em outro era uma constante na vida da autora do livro.

“Ele nos fazia acreditar que estávamos fugindo de alguém, que corríamos risco de vida”, contou April, em entrevista ao New York Post. Só adulta ela iria descobrir que o motivo das mudanças era sombrio: seu pai era um assassino em série.

Uma infância marcada por medo e instabilidade

A mulher contou que as constantes mudanças e o comportamento imprevisível do pai deixaram cicatrizes profundas. “Era difícil começar em uma nova escola todo ano e, às vezes, até duas vezes. Você se sente deslocada, faz novos amigos e logo tem que deixá-los para trás”, disse.

De acordo com April, ela também vivia em um cenário de medo, com a sensação constante de que estavam sendo caçados. “Ele nos dizia que nossa vida estava em perigo, e isso fazia tudo parecer ainda mais aterrorizante", continua.

Serial killer

Já adulta, April começou a investigar as conexões de seu pai com crimes não resolvidos. Ao “entregar” o pai para a polícia, as autoridades descobriram a verdade: Edwards foi responsável por uma série de assassinatos brutais, alguns dos quais ocorreram logo antes de a família dar início às mudanças repentinas.

As revelações devastaram April, mas também trouxeram clareza. Ela decidiu compartilhar sua jornada no livro “Raised by a Serial Killer: Discovering the Truth About My Father” (Criada por um Assassino em Série: Descobrindo a Verdade Sobre Meu Pai).

No livro, ela revela o impacto de crescer sob a sombra de um assassino e como conseguiu reconstruir sua vida após a descoberta. Para ela, a escrita foi uma forma de enfrentar o passado e encontrar um caminho para a cura.





Condenação do pai

Edwards foi condenado à morte por injeção letal e passou seus últimos anos atrás das grades antes de falecer de causas naturais, em 2011, aos 77 anos. Seus crimes se estenderam por décadas e incluíam assassinatos em estados como Ohio e Wisconsin.

Edward Wayne Edwards era uma figura contraditória: carismático e sociável, mas com um lado obscuro e violento. “Ele adorava festas, entretenimento, era como um ‘garotão’. Mas em casa era abusivo. Conforme eu crescia, ficava com mais medo de ouvir os pneus de seu carro na entrada da garagem, imaginando em que humor ele estaria”, relembra April.