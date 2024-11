Divulgação/Departamento de Polícia de Nova Orleans Joshua Smith foi preso e enfrenta diversas acusações





Joshua Smith , de 36 anos, comissário de bordo da Delta Airlines , foi acusado de tentativa de homicídio em segundo grau e outras acusações após um incidente violento em um hotel em Nova Orleans ( EUA ). O caso ocorreu na madrugada de quinta-feira (22), quando Smith, supostamente embriagado, cortou o pescoço de uma colega de trabalho.

De acordo com as informações, o acusado e outros colegas estavam bebendo em um hotel na cidade. Por volta das 3h15 da manhã, ele começou a apresentar um comportamento considerado estranho.

Uma discussão entre Smith e a colega escalou, resultando no ataque com uma lâmina, que causou ferimentos no braço e no pescoço da vítima. Um segurança que tentou intervir também foi ferido no polegar.

Após o incidente, o rapaz foi preso e enfrenta diversas acusações, incluindo tentativa de homicídio em segundo grau, agressão agravada, agressão simples e agressão corporal.

A vítima foi levada a um hospital local para receber atendimento médico, e o segurança também recebeu cuidados devido ao ferimento na mão.

O advogado de defesa de Smith, Thomas Calogero, declarou que seu cliente não se lembra do ocorrido, atribuindo o comportamento ao consumo excessivo de álcool.





Posição da Delta Airlines

Em comunicado, a Delta Airlines informou que mantém uma "tolerância zero para qualquer forma de violência entre seus funcionários" e que está colaborando com as autoridades para esclarecer o caso.

O incidente gerou preocupação entre os funcionários da empresa, que exigiram investigações para determinar quais os motivos que levaram à agressão. Smith permanece sob custódia enquanto o caso avança na Justiça.