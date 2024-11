Reprodução/X A FAA (Autoridade Federal de Aviação) iniciou investigações sobre os dois acidentes

Quatro aeronaves colidiram em dois incidentes separados no Aeroporto Internacional Logan, em Boston ( EUA ), nesta semana. Os acidentes ocorreram em um curto intervalo de tempo e resultaram em feridos, danos às aeronaves e impactos na programação de voos.

No primeiro acidente, um jato da American Airlines colidiu com a asa de um avião da Frontier Airlines. O caso ocorreu enquanto o voo da American Airlines se preparava para decolar em direção ao Texas.

Os passageiros foram evacuados do avião, e os pilotos, que ficaram feridos na colisão, foram encaminhados a um hospital para tratamento.

Pouco tempo depois, um avião da JetBlue, vazio no momento do episódio, colidiu com uma aeronave da Cape Air. No avião da Cape Air estavam dois pilotos e três passageiros. Ambos os pilotos sofreram ferimentos e foram levados para um hospital.

Veja:

As aeronaves envolvidas nos acidentes foram retiradas de serviço devido aos danos causados. Os casos levaram ao cancelamento e adiamento de diversos voos , afetando passageiros que utilizariam o aeroporto.

Investigação

A FAA (Autoridade Federal de Aviação) iniciou investigações sobre os dois acidentes para determinar suas causas. As companhias aéreas envolvidas, incluindo American Airlines, Frontier Airlines, JetBlue e Cape Air, declararam estar cooperando plenamente com as autoridades para esclarecer os acontecimentos.

Os acidentes geraram preocupações sobre os procedimentos de segurança no Aeroporto Internacional Logan. A FAA não divulgou um prazo para a conclusão das investigações .

Enquanto isso, passageiros enfrentam atrasos e alterações em seus planos de viagem devido à retirada das aeronaves danificadas e aos ajustes na programação do aeroporto.