Ansa Carlo Acutis morreu de leucemia fulminante em 2006

O papa Francisco vai canonizar o jovem beato italiano Carlo Acutis , conhecido como " padroeiro da internet ", no dia 27 de abril de 2025 e criará o primeiro santo "millennial" da Igreja Católica.

Durante a audiência geral desta quarta-feira (20), o pontífice argentino disse que a canonização de Acutis seria realizada durante o "Dia dos Adolescentes", celebração que integra o calendário do Jubileu católico de 2025, mas sem precisar a data.

Mais tarde, o bispo de Assis, Domenico Sorrentino, confirmou que a missa de canonização está prevista para 27 de abril, às 10h30 (horário local), na Praça São Pedro, no Vaticano.

"Assis exulta com essa importante notícia. A Igreja e sobretudo os jovens veem Carlo como um raio de luz", declarou o religioso.

Acutis morreu em 2006, aos 15 anos de idade, vítima de uma leucemia fulminante, e se tornou um modelo de vida cristã para jovens no mundo todo após ter usado a web para difundir sua fé, o que lhe rendeu os apelidos de "padroeiro da internet" e "influenciador de Deus".

Beatificado em outubro de 2020, ele será o primeiro santo "millennial" - geração nascida entre 1980 e 1995. Seu corpo é mantido em exposição em um esquife de vidro em Assis, na Itália, trajado com jaqueta, calças jeans e tênis da Nike, em uma tentativa da Igreja de se conectar com as novas gerações.

O Vaticano atribui a Acutis dois supostos milagres: o primeiro, que abriu caminho para a beatificação, é a cura de uma doença pancreática em uma criança brasileira que havia tocado uma relíquia do italiano; o segundo, que permitirá a canonização, é a cura de uma jovem costa-riquenha que estava à beira da morte após um acidente de bicicleta.