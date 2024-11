Reprodução%3Ricardo Stucket/PR Depois, Biden irá ao Rio de Janeiro para se encontrar com o presidente brasileiro Luis Inácio Lula da Silva e participar da cúpula do G20 - grupo que reúne as principais economias do mundo.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou neste domingo (17) "novos esforços para acelerar a ação global para conservar a terra e a água na floresta Amazônica , proteger a biodiversidade e enfrentar a crise climática".

A ajuda é divulgada no dia em que o democrata chega ao Brasil para participar da cúpula do G20, que acontece no Rio de Janeiro entre os próximos dias 18 e 19 de novembro, depois de visitar Manaus, segundo o portal G1.

Biden é o primeiro presidente dos EUA que visitará a floresta Amazônica e, em Manaus, deve conhecer o Museu da Amazônia (Musa), localizado na reserva florestal Adolpho Ducke, entomologista, botânico e etnógrafo nascido em Trieste em 1876.

"Hoje, como parte de sua viagem histórica à Amazônia, o presidente Biden anunciará que os Estados Unidos cumpriram sua promessa histórica de aumentar o financiamento climático internacional dos EUA para mais de US$ 11 bilhões por ano até 2024", diz o comunicado.

Entre as medidas anunciadas por Biden que chegam a US$ 82,4 milhões está um investimento de US$ 50 milhões para o Fundo Amazônia; US$ 7,8 milhões para reforçar a gestão dos incêndios no Brasil; US$ 4 milhões para novos modelos de negócios em benefício das empresas e famílias amazônicas, tanto para lançar a iniciativa Tapajós (um afluente do rio Amazonas) e um novo acordo de cooperação entre a Corporação Financeira do Desenvolvimento Internacional (DFC) dos EUA e o Banco Brasileiro de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Por fim, Biden anunciou a instituição do dia 17 de novembro nos Estados Unidos como o "Dia Internacional da Conservação".