Reprodução/Instagram Javier Milei, presidente da Argentina

A delegação argentina presente na COP29 , conferência internacional sobre mudanças climáticas realizada no Azerbaijão , recebeu ordem de Buenos Aires para abandonar o evento.

A decisão foi confirmada nesta quarta-feira (13) por uma fonte da chancelaria da Argentina à CNN . A delegação, que participava dos primeiros dias da conferência em Baku desde segunda-feira (11), recebeu instruções diretas do Ministério das Relações Exteriores para retornar ao país. A ação alinha-se à postura do governo de Javier Milei , que tem se posicionado contra as agendas ambientais globais.

Ainda segundo a fonte, outra equipe que estava programada para embarcar nesta quarta-feira para se juntar ao evento teve a viagem cancelada, reforçando o afastamento argentino da cúpula climática.

Postura de Milei





A decisão do governo Milei não é inesperada, considerando as declarações do presidente durante e após a campanha eleitoral. Em discurso recente na Assembleia das Nações Unidas, o presidente argentino criticou as iniciativas ambientais da ONU.

Milei afirmou que as iniciativas são uma tentativa de "impor uma agenda ideológica". Ele também declarou que as metas estabelecidas pela Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável já não possuem relevância ou soluções para os problemas globais.

“Estamos diante do fim do ciclo. O coletivismo e a postura moral da agenda acordada colidiram com a realidade e já não têm soluções para oferecer aos problemas do mundo. Na verdade, eles nunca os tiveram”, afirmou Milei durante seu pronunciamento.

Em declarações ainda mais contundentes durante sua campanha, Milei expressou descrença nas políticas que atribuem aos seres humanos a responsabilidade pelas mudanças climáticas.

“Todas essas políticas que culpam os humanos pelas alterações climáticas são falsas e a única coisa que procuram é angariar fundos para financiar socialistas preguiçosos que escrevem artigos de segunda categoria”, declarou o então candidato.