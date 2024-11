AFP Donald Trump, presidente dos EUA e Vladimir Putin, presidente da Rússia

O Kremlin negou nesta segunda-feira (11) que o presidente Vladimir Putin tenha conversado com Donald Trump após a vitória do republicano nas eleições presidenciais dos Estados Unidos , desmentindo uma informação publicada pelo jornal Washington Post.

"Não corresponde em absoluto à realidade, é pura invenção, simplesmente uma informação falsa", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

"No momento, não há planos concretos sobre uma conversa entre Trump e Putin", acrescentou o porta-voz.

O jornal Washington Post informou no domingo que Trump conversou com Putin por telefone e pediu que evite uma escalada na Ucrânia, onde as tropas russas iniciaram uma ofensiva em fevereiro de 2022.

Com base em declarações de várias fontes próximas à equipe do presidente americano eleito, mas que falaram sob anonimato, o jornal destacou que Trump lembrou Putin da grande presença militar dos Estados Unidos na Europa.

Questionado sobre a possível conversa, Steven Cheung, diretor de comunicação de Trump, disse à AFP: "Não comentamos sobre ligações particulares entre o presidente Trump e outros líderes do mundo".

O presidente ucraniano Volodimir Zelensky falou com Trump na quarta-feira, uma conversa que também contou com a participação do bilionário Elon Musk.