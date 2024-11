Marwan Sawwaf/ Alef Multimedia/ Oxfam - 14/10/2023 Guerra em Gaza já dura mais de um ano





O governo de Israel afirmou nesta segunda-feira (11) que a criação de um Estado da Palestina não é uma opção "realista" no momento.

A declaração foi dada pelo novo ministro israelense das Relações Exteriores, Gideon Saar, ao ser questionado por jornalistas sobre a possibilidade de aceitar a soberania da Palestina em troca da normalização das relações entre Tel Aviv e países árabes.

"Eu não acho que essa posição seja realista hoje, e nós precisamos ser realistas", declarou o chanceler, acrescentando que um Estado palestino neste momento seria um "Estado do Hamas", grupo fundamentalista que trava uma guerra contra Israel há mais de um ano.

No último domingo (10), dois ataques israelenses no norte de Gaza mataram dezenas de pessoas, sendo pelo menos 13 crianças, e o alto representante para Política Externa da União Europeia, Josep Borrell, citou até a possibilidade de uma "limpeza étnica" no enclave.

"A realidade cotidiana dos deslocamentos forçados viola o direito internacional, assim como o uso da fome como arma de guerra", disse.