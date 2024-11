Pixbay/ Alexas_Fotos Animal rompeu o forro e desceu pelo teto do aeroporto usando os fios da rede elétrica

Funcionários e passageiros do Aeroporto LaGuardia , em Nova York , tomaram um verdadeiro susto nesta segunda-feira (4). Segundo o NY Post , tudo estava ocorrendo normalmente, até que algumas pessoas viram um guaxinim rebelde pendurado no teto antes de cair no chão do terminal da Big Apple.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra as pessoas apavoradas quando o animal rompeu o forro e desceu pelo teto do aeroporto.

O guaxinim se pendurou nos fios da rede elétrica enquanto funcionários da companhia aérea e clientes se moviam lentamente para a segurança. Mas assim que a criatura mascarada caiu no chão, os funcionários interromperam o atendimento e saíram correndo.

Uma pessoa foi vista carregando uma lata de lixo vazia e transparente na esperança de capturar o guaxinim

“Esta é a coisa mais LaGuardia que já aconteceu”, comentou um usuário de mídia social. “Perfeito.”



LaGuardia já foi conhecido como um aeroporto do “terceiro mundo” antes de uma grande reforma torná-lo uma das principais instalações da cidade.

Outro usuário de mídia social também destacou que o incidente do furplexing aconteceu perto da companhia.

Rapidamente, o vídeo viralizou nas redes sociais com algumas brincadeiras com a situação inusitada. Alguns usuários até destacaram um certo “exagero” por parte de quem estava no local.

“Não sei por que, mas fica mais engraçado que isso esteja acontecendo”, brincou um usuário.

Um porta-voz da Autoridade Portuária disse em um e-mail que o guaxinim foi avistado pouco depois das 8h.

O animal foi capturado e depois solto do lado de fora do aeroporto. Os funcionários estão vasculhando as instalações para evitar futuros hóspedes de quatro patas indesejados.

“Para garantir a segurança, a equipe do aeroporto está trabalhando em estreita colaboração com uma empresa profissional de controle de vida selvagem para monitorar a área, identificar possíveis pontos de entrada e implementar as precauções necessárias”, disse o porta-voz da Autoridade Portuária.

“Inspeções contínuas e esforços de acompanhamento estão em andamento para evitar incidentes futuros”, encerrou.