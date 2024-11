AFP Em outubro, Israel atacou o Sul de Beirute, capital libanesa. Segundo exército israelense os ataques são para derrubar o grupo rebelde Hezbollah

Uma bebê brasileira de um ano morreu nesta segunda-feira (4) em um ataque de Israel ao Líbano . A informação foi confirmada em nota pelo Itamaraty :



"O governo brasileiro tomou conhecimento, com grande pesar e consternação, da morte, em Beirute, de bebê brasileira de um ano de idade, Fatima Abbas , vítima de ataque israelense em 2/11 no subúrbio de Hadeth , ao sul da capital libanesa."



Até agora, de acordo com as informações oficiais, os ataques israelenses ao Líbano "já [resultaram] na morte confirmada de um total de três brasileiros, todos menores de idade e todos vitimados por ataques israelenses".





Hezbollah e alvos





Os ataques constantes ao Líbano são uma tentativa de Israel de derrubar o grupo rebelde Hezbollah. A nação judia trabalha para derrubar os líderes, mas grande parte das mortes são de civis.



"Ao expressar à família de Fatima Abbas as mais sentidas condolências e estender toda a sua solidariedade, o governo brasileiro reitera a condenação, nos mais fortes termos, aos contínuos e injustificados ataques aéreos israelenses contra zonas civis no Líbano e renova o apelo às partes envolvidas para que cessem imediatamente as hostilidades", seguiu a nota do Itamaraty.



O Brasil trabalha para resgatar brasileiros do Líbano e trazê-los para o Brasil. Mauro Vieira, chanceler brasileiro, criticou os ataques abertamente pela primeira vez durante o discurso no Conselho de Segurança da ONU, e chamou tudo de "caso plausível de um genocídio.”