As Forças de Defesa de Israel (FDI) anunciaram a eliminação de Jaafar Khader Faour, comandante da unidade de foguetes da Brigada Nasser, do Hezbollah, no sul do Líbano. Neste domingo (3 de novembro), os militares também informaram sobre a morte de outros dois comandantes do grupo extremista, Yousef Ahmad Nun e Farouk Amin Alasi.

Em comunicado no Telegram, os militares israelenses afirmaram que as tropas continuam a operar no sul do Líbano e que foram responsáveis pela eliminação das Forças Radwan, uma unidade de elite do Hezbollah, além de outros terroristas em ataques aéreos e combates corpo a corpo. As FDI também relataram a descoberta de grandes quantidades de armamento do Hezbollah.

Conforme as informações divulgadas, Jaafar Khader Faour era considerado responsável por diversos ataques terroristas a partir do leste do Líbano desde outubro de 2023. Farouk Amin Alasi, por sua vez, ocupava o cargo de comandante do Hezbollah na área de Khiam, a aproximadamente 95 km de Beirute, e teria liderado muitos ataques com mísseis contra comunidades israelenses na Galileia. Yousef Ahmad Nun, igualmente, era o comandante das Forças Radwan na mesma área.

As FDI também mencionaram a morte de Raafat Ibrahim Mahmoud Akdeih, membro da Nukhba, uma unidade de elite da Jihad Islâmica Palestina, ocorrida na semana anterior. Akdeih estaria envolvido no ataque a Israel em outubro de 2023.

No que diz respeito ao Hezbollah, um ataque realizado no sábado (2 de novembro) atingiu a cidade de Tira, no centro de Israel, deixando ao menos 19 feridos, mas sem relatos de mortes. No Telegram, as FDI informaram que identificaram três projéteis lançados do Líbano em direção a Israel, conseguindo interceptar alguns deles. O governo israelense enfatizou em seu perfil no X (ex-Twitter) que não descansará até que o Hezbollah seja desmantelado.

No dia 30 de outubro, o Exército israelense já havia anunciado a morte de Mustafa Ahmad Shadi, vice-comandante das Forças Radwan, durante um bombardeio em Nabatiye, no sul do Líbano. Esta morte ocorreu 40 dias após o falecimento do comandante da unidade, Ibrahim Aqi, em um ataque israelense no sul de Beirute.

Na mesma ocasião, os Estados Unidos revelaram que estão elaborando uma proposta para resolver o conflito entre Israel e o Hezbollah, começando por um cessar-fogo de 60 dias. A proposta visa implementar a Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU, adotada em 2006, que tem como objetivo manter o sul do Líbano livre de armas fora do controle estatal.