Divulgação/Governo do Irã Hasan Nasrallah, líder do Hezbollah, em foto tirada em 2019

Uma fonte próxima do Hezbollah garantiu, nesta sexta-feira (27), que Hasan Nasrallah estava "bem" após o bombardeio de um subúrbio de Beirute que, segundo a imprensa israelense, teve como alvo o líder do grupo islamista libanês.



"Nasrallah está bem", disse à AFP a fonte, que pediu anonimato.

Segundo Israel, o bombardeio atingiu o quartel-general (QG) do grupo islamista libanês Hezbollah.





O Exército israelense "realizou bombardeios de precisão contra o quartel-general da organização terrorista Hezbollah em Dahiyeh", disse o porta-voz do Exército israelense, Daniel Hagari, em um comunicado televisionado.

"O quartel-general central do Hezbollah foi intencionalmente construído sob prédios residenciais no coração de Dahieh, em Beirute, como parte da estratégia do Hezbollah de usar o povo libanês como escudo humano", continuou Hagari.

