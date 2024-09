Ali Khamenei/Khamenei.ir Bandeira do Hezbollah

Uma fonte próxima do Hezbollah anunciou, nesta terça-feira (24), a morte de um dos seus comandantes , Ibrahim Kobeisi, em um bombardeio israelense no subúrbio sul de Beirute , um reduto do poderoso grupo islamista pró-iraniano.

"O bombardeio israelense nos subúrbios ao sul de Beirute matou o comandante militar do Hezbollah, Ibrahim Kobeisi", disse a fonte à AFP .

O Exército israelense relatou anteriormente que havia "eliminado" Ibrahim Mohamed Kobeisi, "comandante do sistema de mísseis e foguetes da organização terrorista Hezbollah".

