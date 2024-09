Reprodução/TV Globo Sunita Williams e Barry Wilmore, astronautas, estão presos no espaço

Após meses de incertezas, os astronautas Butch Wilmore e Suni Williams finalmente podem deixar a Estação Espacial Internacional (ISS). A Nasa anunciou que lançará a missão Crew-9, da SpaceX, nesta quinta-feira (26), a partir da Flórida, visando resgatá-los. A missão, que conta com apenas dois tripulantes a bordo, foi planejada para que dois assentos permaneçam vazios, garantindo o retorno seguro de Wilmore e Williams.

Os astronautas, que estavam na ISS para uma missão de oito dias, acabaram integrados à equipe rotativa e não retornarão à Terra até fevereiro, ao lado do cosmonauta Aleksandr Gorbunov e do comandante Nick Hague da Nasa.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!



A Nasa repassou cerca de R$ 1,7 milhão para a SpaceX em julho para um “estudo especial de resposta a emergências”.

O que aconteceu

Após extensas análises e testes, houve divergências significativas entre os engenheiros da Nasa e os da Boeing sobre a segurança da cápsula Starliner, que deveria trazer os astronautas de volta. Desde que a Starliner acoplou à estação em junho, os cientistas da Nasa enfrentaram dificuldades em identificar as causas do mau funcionamento de vários propulsores da nave.

Esse clima de incerteza gerou desconforto suficiente para que os líderes da Nasa decidissem não arriscar as vidas de Williams e Wilmore na Starliner. Em vez disso, optaram pela Crew Dragon, da SpaceX, que já demonstrou ser confiável em diversas missões anteriores.

A Crew-9 será o primeiro lançamento tripulado a sair do Space Launch Complex-40 na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, além de ser apenas o segundo lançamento tripulado do local desde o lançamento da Starliner em junho. O comandante Nick Hague se tornará ainda o primeiro Guardião da Força Espacial dos EUA a ser lançado ao espaço desde a criação da unidade em 2019.

"Presos"?

No dia 26 de junho, a Nasa esclareceu que, embora os astronautas não estivessem “presos” no espaço, a decisão de adiar seu retorno era crucial para uma análise completa dos problemas técnicos da Starliner. A maior preocupação reside na falha de múltiplos propulsores do sistema de controle de reação, essenciais para a nave se dirigir.

Nas últimas semanas, equipes da Nasa e da Boeing realizaram testes de propulsores em um banco de testes em White Sands, Novo México, e também avaliaram o desempenho da nave enquanto acoplada à ISS. Embora os resultados preliminares tenham sido encorajadores, a Nasa continuou adiando a decisão final sobre o retorno dos astronautas.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.