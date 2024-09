AFP Nuvem de fumaça e chamas provocadas por ataque aéreo israelense na área de Marjayoun, no sul do Líbano, perto da fronteira

O Hezbollah disse que o comandante Ali Karake, que, segundo uma fonte, foi alvo de um ataque israelense nesta segunda-feira (23) em Beirute, no Líbano, está vivo e foi para um local seguro.



Em um comunicado, o movimento apoiado pelo Irã disse que "o comandante Ali Karake está bem (...) e foi transferido para um lugar seguro".

Israel lançou um ataque nesta segunda-feira contra um comandante do Hezbollah no sul do Líbano, disse à AFP uma fonte próxima do grupo pró-iraniano.

Ali Karake é considerado o número três do Hezbollah, acrescentou a fonte.



O número dois, Ibrahim Aqil, foi morto em um ataque israelense nos arredores de Beirute na sexta-feira (20) e o número um, Fuad Shukr, em um ataque semelhante em 30 de julho.

