Reprodução Especialista considerou que habilidade do piloto “salvou o dia”

Um avião da Cape Air precisou aterrissar após um defeito — e usou apenas um dos três trens de pouso necessários. Apenas a roda abaixo da asa direita baixou-se, mas não a da asa direita ou a da fuselagem (“nariz” do veículo).

O avião saiu de Boston, Massachusetts, nos EUA , em direção a Bar Harbor, no Maine. A decolagem foi às 14h22, e às 15h15 houve o pouso — também em Boston; o piloto precisou dar meia-volta.

De acordo com a Cape Air, o piloto foi avisado de uma falha nos trens de pouso logo após a decolagem. Então, “ele fez a checklist que deveria e aterrissou a aeronave.”

De acordo com John Nance, especialista em aviação, “foi um pouso padrão, e ele fez a coisa certa,” disse ao WCVB. Para ele, o piloto “salvou o dia” com a técnica.

“Mas isso não é algo que você queira experimentar, dirigindo um 747, um Cessna, ou nenhum outro avião.”

O piloto e dois passageiros a bordo não tiveram nenhum ferimento ou outros problemas, e desembarcaram assim que o pouso terminou.

