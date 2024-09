Saul Loeb/AFP Kamala Harris fez um apelo para o fim do conflito em Gaza

Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos e candidata democrata nas eleições presidenciais do país, fez um apelo para o fim do conflito em Gaza nesta terça-feira (17), em meio a uma crise no Líbano, após pelo menos nove pessoas, incluindo uma criança, serem mortas e 2.750 feridas com uma explosão simultânea de pagers.

Em um discurso na Filadélfia para a Associação Nacional de Jornalistas Negros, Harris pediu um cessar-fogo entre Israel e o Hamas e ressaltou a importância de uma solução com dois Estados para promover a estabilidade no Oriente Médio, evitando que o Irã ganhe influência na região. As informações são da agência Al Jazeera.

A declaração de Harris ocorreu logo após as explosões. O Hezbollah atribuiu a responsabilidade pelos atentados a Israel, que não se pronunciou sobre as acusações.

A situação no Líbano e o aumento da tensão regional ressaltam a urgência de uma resolução pacífica para o conflito em Gaza, enfatizou a vice-presidente norte-americana.

