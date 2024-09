Reprodução/Youtube Pepe Mujica voltou ao hospital nesta quinta-feira (5)





O ex-presidente uruguaio José Mujica , diagnosticado em maio com câncer de esôfago, voltou ao hospital nesta quinta-feira (5), pela quarta vez em menos de duas semanas, informou sua médica em entrevista coletiva.

Segundo Raquel Pannone, Mujica , 89, teve que ser levado de sua fazenda, nos arredores de Montevidéu , para o hospital, novamente devido a problemas digestivos causados pela radioterapia com que foi tratado até junho. “Começamos a reidratá-lo por via intravenosa, o que tem um efeito quase imediato, e ele está melhor."

“Está acordado e, agora, bem tranquilo. Lucía Topolansky [sua mulher] o está

acompanhando", informou a médica, acrescentando que ele deve ficar internado por alguns dias.

Raquel explicou que Mujica “estaria em uma etapa de remissão” do câncer. “Não há evidências clínicas de que esteja presente neste momento", ressaltou, embora "a fibrose secundária à radioterapia” dificulte a sua alimentação.

A médio prazo, a médica prevê que Mujica continue o tratamento em casa e consiga “tolerar alimentos de maior densidade”. O ex-presidente, que concluiu as sessões de radioterapia no dia 16 de junho, foi atendido no hospital em 23 de agosto, com problemas digestivos. Três dias depois, foi internado por 24

horas.





Em 31 de agosto, Mujica foi levado novamente ao hospital, devido a um "episódio pontual de desconforto” ao se alimentar, informou Raquel. A médica reconheceu que a saúde do ex-presidente é "frágil", mas ressaltou "a enorme motivação" que ele tinha para participar de um ato político em 27 de agosto, horas depois de

receber alta, e a "sensação de bem-estar" que isso lhe deu. “Enquanto ele tiver vontade, vai fazer o que lhe der mais satisfação."

O presidente Luis Lacalle Pou , líder da coalizão de centro-direita que assumiu o poder em 2020, após 15 anos de governos de esquerda, desejou uma pronta recuperação a Mujica, com quem disse ter conversado cinco dias atrás. "Esperamos que ele melhore”, desejou Lacalle Pou, que tem um bom relacionamento com o antecessor.

