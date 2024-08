Quatro facas

De acordo com Rota, o criminoso "saiu de casa com quatro facas com a intenção de matar alguém". "Não existem indícios de um crime religioso ou terrorista. Poderia ser Verzeni ou qualquer um que cruzasse o seu caminho", afirmou a procuradora. O Ministério Público italiano solicitou a detenção de Sangare por temer que ele possa cometer um novo crime, esconder provas ou fugir.