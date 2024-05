AFP Palestinos observam área reservada para deslocados em Rafah que foi alvo de ataque

Um relatório interno da ONU enviado aos governos de todo o mundo revela uma situação alarmante em Gaza, com uma "escala sem precedentes de destruição e perda de vidas de civis" após mais de oito meses de guerra na região . A informação é da coluna do Jamil Chade, do UOL.

Com base nas informações fornecidas pelo Ministério da Saúde em Gaza e fontes da coluna, a ONU estima que:



Mais de 5% por cento da população de Gaza foi morta, ferida ou está desaparecida;

Pelo menos 3 milmulheres ficaram viúvas;

Pelo menos 10 mil crianças ficaram órfãs;

Mais de 17 mil crianças estão desacompanhadas ou separadas de suas famílias;

Mais de 1 milhão de pessoas perderam suas casas, quase metade da população de Gaza.

Desde o início do conflito em 7 de outubro de 2023, quando o Hamas lançou ataques contra Israel, Gaza enfrenta uma crise humanitária severa. A retaliação israelense liderada pelo governo de Benjamin Netanyahu resultou no deslocamento quase completo da população de 2,2 milhões de habitantes do território palestino.

O levantamento, parte dos documentos compilados pela Coordenação da ONU para Assuntos Humanitários para um apelo internacional por recursos, revela a urgência da situação. A ONU estima que são necessários US$ 3,8 bilhões (R$ 19,7 bilhões) para o resgate dos palestinos. No entanto, mesmo após oito meses de conflito, apenas 27% desse valor foi recebido de doadores internacionais.

Segundo a ONU, a crise é ainda mais grave diante do colapso da ordem social em Gaza:

As crianças enfrentam situações cada vez mais perigosas em busca de alimentos, água e suprimentos essenciais.

Os riscos de violência de gênero aumentaram, com acesso limitado a serviços de apoio para sobreviventes e riscos crescentes para crianças, especialmente meninas com deficiência.

Há evidências de "aumento extremamente preocupante de detenções em massa e arbitrárias", levantando sérias preocupações sobre detenções incomunicáveis e desaparecimentos forçados.

Os especialistas da ONU alertam que esses dados reforçam a possibilidade de crimes de guerra e contra a humanidade cometidos em Gaza.

Após a determinação da Corte Internacional de Justiça na última sexta-feira (24) para que Israel cesse qualquer ofensiva sobre Rafah , no sul de Gaza, o informe destaca que os conflitos resultaram na morte de 250 palestinos e deixaram 829 feridos, além do falecimento de um soldado israelense. No total, mais de 36 mil pessoas foram mortas em Gaza e mais de 81 mil ficaram feridas.

O relatório da ONU chega num momento de intensa pressão internacional sobre o governo de Benjamin Netanyahu. Três países europeus devem começar a reconhecer o Estado palestino nesta terça-feira (28). Os ataques recentes contra um campo de refugiados geraram indignação mesmo entre aliados de Israel, como a França e a União Europeia.

Essa ofensiva ocorre enquanto tanto a Corte Internacional de Justiça quanto a procuradoria do Tribunal Penal Internacional insistem que os crimes em Gaza e em Israel não podem ficar impunes .

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp .