Reprodução Polícia no armazém pegando as drogas





Na manhã da última sexta-feira (24), a polícia de Nova York encontrou milhões de dólares em produtos de maconha ilegal em um armazém no Brooklyn. A descoberta ocorreu durante uma resposta a um furto em andamento no endereço 65 Adelphi Street, por volta das 5h30 da manhã.

Os policiais encontraram três homens dentro do armazém junto com uma grande quantidade de produtos de maconha e THC.

As investigações revelaram que os produtos de cannabis não regulamentada foram enviados do exterior com a intenção de serem distribuídos para lojas de maconha ilegais em Nova York.

Os produtos apreendidos incluíam maconha, gomas de THC, comestíveis, vaporizadores e pre-rolls, sendo esta uma das maiores operações contra vendedores de maconha ilegal na cidade.

A Comandante do Gabinete do Xerife da NYC, Maureen Kokeas, destacou o valor elevado dos comestíveis ilegais e os riscos associados aos produtos não testados, enfatizando a importância da regulamentação para a segurança dos consumidores.

Nigel Sandy, 37 anos, do Brooklyn, e Michael Davis, 37 anos, e John Layne, 36 anos, ambos do Bronx, foram presos durante a operação. Eles foram acusados de furto e posse de ferramentas de furto.

As autoridades continuam a investigar a origem exata dos produtos e a rede de distribuição envolvida.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.