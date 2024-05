Reprodução X Imagens mostram destruição dentro do avião

Vídeos divulgados nas redes sociais (abaixo) mostram o estado do interior da aeronave da Singapore Airlines que passou por uma turbulência severa nesta terça-feira (21). Durante o voo que partiu de Londres, um passageiro morreu e 30 ficaram feridos quando o Boeing 777 sofreu uma descida abrupta faltando cerca de uma hora e meia para o pouso em Singapura, resultando em um desvio para um pouso não programado na Tailândia.

O comandante declarou emergência e realizou o pouso não planejado em Bangkok, onde os feridos receberam atendimento médico. Segundo relatos de um passageiro britânico, as pessoas não feridas foram levadas para um salão do aeroporto para aguardar instruções adicionais.

"Muitas pessoas ficaram feridas — incluindo os comissários de bordo, que foram estoicos e fizeram tudo o que puderam. Os serviços de emergência de Bangkok responderam rapidamente. Houve muito pouco aviso. O sinal do cinto de segurança foi ligado, eu coloquei meu cinto imediatamente e então o avião simplesmente caiu", disse Andrew Davies.

Segundo informações compartilhadas nas redes sociais, passageiros com treinamento médico auxiliaram os comissários de bordo na tentativa de socorrer o homem que faleceu, que estava acompanhado de sua esposa. Dados de voo registrados pelo FlightRadar 24 mostram que o Boeing da Singapore despencou de 37 mil pés para 33.825 pés em apenas um minuto, totalizando quase mil metros de queda.



Veja

Seorang penumpang terbunuh dan lebih 30 yang lain cedera dalam penerbangan Singapore Airlines dari London ke Singapura dilanda pergolakan teruk pic.twitter.com/b9w2qgUFrl — #UpdateInfo🇲🇾🌍 (@update11111) May 21, 2024





Os pertences das pessoas ficaram espalhados, café e água voando no teto. A cena era surreal, com tantas pessoas feridas, incluindo lacerações na cabeça e sangramento nos ouvidos. Uma senhora gritava de dor com as costas machucadas. Eu não pude ajudá-la - apenas consegui água para ela.

Em comunicado, a Singapore Airlines confirmou o ocorrido, informando que o voo #SQ321, operando de Londres (Heathrow) para Singapura, encontrou turbulência severa durante o trajeto. A aeronave foi desviada para Bangkok e pousou às 15h45, horário local, em 21 de maio de 2024.

"A Singapore Airlines lamenta confirmar que houve feridos e uma fatalidade a bordo do Boeing 777-300ER. Havia um total de 211 passageiros e 18 tripulantes a bordo. A Singapore Airlines expressa suas mais sinceras condolências à família do falecido", afirmou a companhia.

O ministro dos transportes de Cingapura, Chee Hong Tat, expressou profunda tristeza ao tomar conhecimento do incidente, acrescentando que autoridades do Ministério dos Transportes, Ministério das Relações Exteriores, Autoridade de Aviação Civil de Singapura e Aeroporto de Changi estão oferecendo apoio às pessoas afetadas.

Veja o interior do avião





